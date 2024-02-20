ОГП повідомив про розслідування розстрілу українських полонених біля Роботиного

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розстрілу російськими військовими українських військовополонених поблизу Роботиного Запорізької області, повідомив 20 лютого Офіс генерального прокурора.

Провадження відкрили за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

«20 лютого в інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, взятих у полон. Подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області. Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», – заявили в ОГП.

За повідомленням, досудове розслідування здійснюють слідчі управління СБУ в Запорізькій області.

18 лютого прокуратура повідомила про початок розслідування розстрілу російськими військовими українських полонених в Авдіївці й Веселому. Це сталося після того, як в одному з телеграм-каналів було опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці – захисники були тяжко поранені й чекали на евакуацію. Також прокуратура виявила відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу Веселого Бахмутського району.

20 лютого уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста задля з’ясування обставин розстрілу українських військових, які здалися в полон на опорному пункті «Зеніт» в Авдіївці.

«Це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених. Закликаю весь цивілізований світ об’єднатися і посилити тиск на країну-терориста, бо для Росії не існує законів і домовленостей. Вони сприймають лише силу», – написав він у телеграмі.

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