Росія вкотре за день вдарила по Харкову, попередньо є три влучання, сім поранених – ОВА

Російські війська втретє за добу завдали ударів по Київському району Харкова, попередньо, є три влучання, повідомив голова обласної військової адміністрації Олеги Синєгубов.

«Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця, інформація щодо постраждалих уточнюється», – зауважив він у телеграмі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що йдеться про удар по житловій забудові, і повідомив про, за попередніми даними, сімох постраждалих, додавши, що «ця сумна цифра може уточнюватися».

«Жодного військового об’єкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо. Агресор вкотре за цей день доводить, що Росія – це держава-терорист і прощення їй бути не може», – написав він у телеграмі.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що загалом 18 людей загинули, ще 130 – були поранені внаслідок ранкового удару Росії по Україні. «Ця кількість загиблих може зрости. Зокрема, у Харкові досі триває рятувальна операція – розбирають завали будинку. Звичайна багатоповерхівка, звичайні люди там жили», –додав президент.

В українському Генштабі раніше сьогодні уточнили, що Росія під час свого комбінованого ракетного удару по Україні 23 січня застосувала 44 засоби повітряного нападу, зокрема крилаті, балістичні, авіаційні й зенітні керовані ракети.

«За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника: чотири зенітні керовані ракети С-300/С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 балістичних ракет «Іскандер-М», 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31. У результаті бойової роботи силами і засобами протиповітряної оборони знищено: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет «Іскандер-М», 2 керовані авіаційні ракети Х-59», – йдеться у вечірньому зведенні.

23 січня російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні. Зокрема, близько 04:00 і 07:20 російські війська завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах Харкова. За попередніми даними влади, атакували ракетами Х-22. У Київському районі Харкова російські війська вдарили по житловому багатоповерховому будинку – зруйновані під’їзди. Триває розбір завалів. За останніми даними, вісім людей, зокрема одна дитина, загинули, 57 – поранені. Серед поранених, за даними МВС, – шестеро дітей.

Також відомо про руйнування і постраждалих у Києві й області, у Павлограді на Дніпропетровщині.

Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю російських ударів є лише військова інфраструктура України.