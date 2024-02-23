Нічна атака РФ: троє загиблих в Одесі, вісім поранених у Дніпрі

Російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами вночі проти 23 лютого, повідомляє командування та місцева влада.

Зокрема, за даними Сил оборони півдня, по Одеській області випустили дрони Shahed-131/136 та ракети Х-31П і Х-22 з літаків над Чорним морем.

«Ракети втратили бойову спроможність в повітрі. Підрозділами протиповітряної оборони було збито дев’ять дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Один зі збитих дронів впав на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинивши пожежу. Як повідомляють військові, з пошкодженої будівлі визволили охоронницю, вона не постраждала. Водночас під час пожежі виявили тіла спершу одного загиблого, потім ще двох:

«Під завалами виявлено тіла ще двох загиблих осіб. Всього 3 загиблих внаслідок ворожої атаки. Пошуки припинено. Проводиться розборка та проливка», – додає командування.

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Голова Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив про атаку «шахедами» і влучання в багатоповерхівку в Дніпрі.

«На зараз відомо про 8 травмованих у дніпровській багатоповерхівці. З них семеро – госпіталізовані. Аварійно-рятувальні роботи тривають», – згодом уточнив він.

За даними обласної влади, кілька квартир повністю зруйновані. Виконувач обов’язків заступника голови ОВА Андрій Кульбач припустив, що під завалами можуть бути ще люди.

Наприкінці доби 22 лютого голова Одещини Олег Кіпер повідомив про влучання в цивільний об’єкт і поранених в обласному центрі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.