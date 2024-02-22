Держдепартамент США: посилення військових зв’язків Ірану й Росії «має хвилювати весь світ»

У США заявляють, що розширення військової співпраці між Іраном і Росією викликає «занепокоєння» на тлі повідомлень про те, що Тегеран поставив Москві численні партії балістичних ракет.

21 лютого агентство Reuters повідомило, що Іран поставив Росії сотні ракет чотирма партіями з січня, а неназваний іранський військовий чиновник сказав, що «найближчими тижнями їх буде більше».

Хоча українські й західні офіційні особи ще публічно не підтвердили повідомлення, такий розвиток подій відповідає попередженням США.

Представник Державного департаменту США сказав Радіо Свобода, що, хоча вони не можуть прямо прокоментувати повідомлення Reuters, розширення військової співпраці між Іраном і Росією – «це те, що має хвилювати весь світ».

«Ми вже деякий час попереджали, що Росія веде переговори з Іраном про придбання балістичних ракет малої дальності і що ці переговори активно просуваються», – сказав речник.

Представник Держдепартаменту пояснив зростання відносин між Тегераном і Москвою тим, що Росія стала «більш ізольованою» після того, як почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

20 лютого представник Міністерства оборони Ірану наполягав, що військова співпраця його країни з Росією «не має нічого спільного з війною в Україні» і почалася раніше.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Захід запровадив проти Росії санкції, РФ випередила Іран як країна з найбільшою кількістю санкцій у світі в березні 2022 року.

Від початку повномасштабної війни дві країни зблизилися, розширюючи економічне й військове співробітництво.

Іран постачав Росії свої безпілотники-«камікадзе» Shahed, які Москва часто використовує проти цивільної інфраструктури в Україні.

Іран заперечував надання безпілотників Росії для використання проти України і наполягав на тому, що він продав Москві «обмежену кількість» безпілотних літальних апаратів до повномасштабної війни. Росія також відкинула повідомлення про використання іранських безпілотників у війні.

Однак у липні 2023 року Міністерство оборони Росії підтвердило у своєму щомісячному журналі «Армійський збірник», що його безпілотник «Герань-2» насправді є БпЛА «Шахед-136» іранського виробництва.

За даними агентства Reuters, нові іранські поставки до Росії включали балістичні ракети малої дальності Fateh-110 і Zolfaqar.

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