В Одесі після удару дронів спалахнула пожежа, є поранені – влада

В Одесі російські безпілотники поцілили в обʼєкт цивільної інфраструктури, повідомив опівночі 23 лютого голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками,в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Є інформація про постраждалих людей. Дані та кількість уточнюються. На місці працюють усі відповідні служби», – написав чиновник у телеграмі.

Раніше українські військові повідомили, що кілька груп ударних безпілотників атакують Україну зі сходу та півдня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.