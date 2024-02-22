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В Одесі після удару дронів спалахнула пожежа, є поранені – влада

Наслідки одного з попередніх обстрілів Одеси, січень 2024 року
Наслідки одного з попередніх обстрілів Одеси, січень 2024 року

В Одесі російські безпілотники поцілили в обʼєкт цивільної інфраструктури, повідомив опівночі 23 лютого голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками,в Одесі спалахнула пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Є інформація про постраждалих людей. Дані та кількість уточнюються. На місці працюють усі відповідні служби», – написав чиновник у телеграмі.

Раніше українські військові повідомили, що кілька груп ударних безпілотників атакують Україну зі сходу та півдня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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