Україну з півдня і сходу атакують російські безпілотники – військові

Кілька груп російських ударних безпілотників увечері 22 лютого атакують Україну з південного і східного напрямків. Станом на 22:20, повітряна тривога триває в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях (в окупованому Криму та майже повністю окупованій Луганщині повітряна тривога є безперервною).

«Наразі «Шахеди» спостерігаються в Полтавській області, рухаються в північному напрямку», – йдеться в найактуальнішому повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.