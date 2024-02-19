Південь і схід України атакують «шахеди» – Повітряні сили ЗСУ

Кілька груп російських ударних безпілотників увечері 19 лютого атакують південні і східні області України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 23:30 повітряна тривога триває в Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях.

«Нові групи ударних БпЛА із Запорізької області у Дніпропетровську, курс північний; БпЛА з Дніпропетровщини у Кіровоградську область, курс західний; БпЛА з Херсонщини у південній частині Дніпропетровщини, курс північний; БпЛА у Миколаївській області у напрямку Кіровоградської області, курс північно-західний», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому близько 23-ї години.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.