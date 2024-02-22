У Білому домі прокоментували повідомлення про передачу ракет з Ірану в РФ і анонсували нові санкції

Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу 22 лютого, що найближчими днями США запровадять додаткові санкції проти Ірану за його спроби постачати Росії безпілотники й іншу техніку для війни проти України.

При цьому він зауважив, що США поки не мають доказів про передачу Росії ракет з Ірану, про що напередодні з посиланням на іранські джерела повідомляло агентство Reuters.

«Ми не бачили жодного підтвердження того, що ракети дійсно перемістилися з Ірану в Росію», – сказав Кірбі, водночас зазначивши, що «у нас немає підстав вважати, що вони не будуть переміщені».

Кірбі також попередив Іран про те, що надання балістичних ракет Росії для використання проти України буде зустрінуте ще більшими санкціями і діями в ООН.

Напередодні Reuters, посилаючись на власні джерела в Ірані, повідомляв, що Іран надав Росії «велику кількість потужних» балістичних ракет класу «земля-земля»

«За словами трьох іранських джерел, Іран надав близько 400 ракет, серед яких багато з сімейства балістичних ракет малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar. За словами експертів, Zolfaghar здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км», – повідомляло інформаційне агенство.

За словами одного з іранських джерел, пише Reuters, поставки начебто розпочалися на початку січня 2024 року після того, як наприкінці минулого року в Тегерані і Москві відбулися зустрічі між іранськими та російськими військовими, на яких було укладено відповідну угоду.

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Джерела також повідомили агентству, що «деякі ракети були відправлені до Росії кораблями через Каспійське море, а інші були перевезені літаком».

На офіційні запити Reuters у військових відомствах Ірану та Росії не відповіли.

Представник Державного департаменту США сказав Радіо Свобода, що, хоча там і не можуть прямо прокоментувати повідомлення Reuters, розширення військової співпраці між Іраном і Росією – «це те, що має хвилювати весь світ».

У січні цього року речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошував, що ймовірна передача Іраном Росії балістичних ракет може стати викликом для протиповітряної оборони України, однак Повітряні сили ЗСУ не мають інформації про їхнє постачання.

Про те, що Іран погодився таємно передати Росії балістичні ракети малого радіусу дії Fateh-110 і Zolfaghar повідомляв The Washington Post ще у жовтні 2022 року.

Співпраця Росії й Ірану посилилася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна й західні країни, Російська Федерація використовує іранські безпілотники, які застосовувались, зокрема, під час масованих ударів по енергетичній системі українських міст.

У січні в Білому домі підтвердили, що нещодавно Росії надала балістичні ракети і пускові установки Північна Корея, з якою Москва також посилила співпрацю після повномасштабного вторгнення в Україну.