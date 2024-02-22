Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Одна людина загинула, дев’ять поранені через удар Росії по Донеччині – ОВА

Наслідки російських обстрілів на Донеччині, 31 січня 2024 року
Наслідки російських обстрілів на Донеччині, 31 січня 2024 року

Одна людина загинула, ще дев’ятеро були поранені внаслідок обстрілу російськими військами Костянтинопільського Курахівської громади на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Серед поранених – четверо підлітків: 12, 14, 15 і 16 років. Всім надана необхідна медична допомога», – написав він у телеграмі.

За словами Філашкіна, обстріл вівся з «Ураганів»: 13 снарядів влучили по території села.

Голова ОВА додав, що пошкоджено «чимало будинків». «Наразі триває огляд території, встановлюємо точні наслідки обстрілу», – додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG