Одна людина загинула, дев’ять поранені через удар Росії по Донеччині – ОВА

Одна людина загинула, ще дев’ятеро були поранені внаслідок обстрілу російськими військами Костянтинопільського Курахівської громади на Донеччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Серед поранених – четверо підлітків: 12, 14, 15 і 16 років. Всім надана необхідна медична допомога», – написав він у телеграмі.

За словами Філашкіна, обстріл вівся з «Ураганів»: 13 снарядів влучили по території села.

Голова ОВА додав, що пошкоджено «чимало будинків». «Наразі триває огляд території, встановлюємо точні наслідки обстрілу», – додав він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.