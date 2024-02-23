Третій рік великої війни: які загрози і що Україні треба для перемоги

- Російська атака на Одесу та Дніпро: загиблі і поранені
Російські дрони-камікадзе вночі атакували Україну. У Дніпрі наразі відомо про вісьмох постраждалих, у Одесі – троє загиблих.
Із 31 запущеного з російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Кримудрона-камікадзе – збили 23, повідомляє командування Повітряних сил вранці 23 лютого.
Деталі нічної російської атаки.
- Третій рік великої війни: що Україні треба для перемоги?
Два роки великої війни. Як за цей час змінилося ставлення до російсько-української війни на Заході? Чи готові там до більшої підтримки або ж на третій рік війни Київ будуть схиляти до перемовин? Та чи буде друга спроба окупації столиці?
- Якби дали те, що обіцяли: про військову допомогу союзників
Як змінилося українське військо за ці два роки? Яку військову допомогу партнери вже надали Україні. А яку ЗСУ ще досі чекають. І коли будуть Taurus та F16?
- Путін виграє інформвійну поки програє економічну: чому санкцій мало?
Путін програє економічну війну, а військову війну він виграє недостатньо швидко, щоб компенсувати це, пише видання The Telegraph. Як працює нині російська економіка? Чому незважаючи на санкції Москва показала економічну стійкість?
- Росія використає Придністровʼя, щоб атакувати Молдову?
Про це і не тільки – дивіться у програмі Свобода. Ранок:
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