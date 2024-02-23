Третій рік великої війни: які загрози і що Україні треба для перемоги

Російська атака на Одесу та Дніпро: загиблі і поранені

Російські дрони-камікадзе вночі атакували Україну. У Дніпрі наразі відомо про вісьмох постраждалих, у Одесі – троє загиблих.

Із 31 запущеного з російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Кримудрона-камікадзе – збили 23, повідомляє командування Повітряних сил вранці 23 лютого.

Деталі нічної російської атаки.

Третій рік великої війни: що Україні треба для перемоги?

Два роки великої війни. Як за цей час змінилося ставлення до російсько-української війни на Заході? Чи готові там до більшої підтримки або ж на третій рік війни Київ будуть схиляти до перемовин? Та чи буде друга спроба окупації столиці?

Якби дали те, що обіцяли: про військову допомогу союзників

Як змінилося українське військо за ці два роки? Яку військову допомогу партнери вже надали Україні. А яку ЗСУ ще досі чекають. І коли будуть Taurus та F16?

Путін виграє інформвійну поки програє економічну: чому санкцій мало?

Путін програє економічну війну, а військову війну він виграє недостатньо швидко, щоб компенсувати це, пише видання The Telegraph. Як працює нині російська економіка? Чому незважаючи на санкції Москва показала економічну стійкість?

Росія використає Придністровʼя, щоб атакувати Молдову?

Про це і не тільки – дивіться у програмі Свобода. Ранок: