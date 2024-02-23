Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Війна

Третій рік великої війни: які загрози і що Україні треба для перемоги

Буданов заявив The Wall Street Journal: російські війська «не мають сил», щоб повністю захопити Донбас
Буданов заявив The Wall Street Journal: російські війська «не мають сил», щоб повністю захопити Донбас
  • Російська атака на Одесу та Дніпро: загиблі і поранені

Російські дрони-камікадзе вночі атакували Україну. У Дніпрі наразі відомо про вісьмох постраждалих, у Одесі – троє загиблих.

Із 31 запущеного з російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Кримудрона-камікадзе збили 23, повідомляє командування Повітряних сил вранці 23 лютого.

Деталі нічної російської атаки.

  • Третій рік великої війни: що Україні треба для перемоги?

Два роки великої війни. Як за цей час змінилося ставлення до російсько-української війни на Заході? Чи готові там до більшої підтримки або ж на третій рік війни Київ будуть схиляти до перемовин? Та чи буде друга спроба окупації столиці?

  • Якби дали те, що обіцяли: про військову допомогу союзників

Як змінилося українське військо за ці два роки? Яку військову допомогу партнери вже надали Україні. А яку ЗСУ ще досі чекають. І коли будуть Taurus та F16?

  • Путін виграє інформвійну поки програє економічну: чому санкцій мало?

Путін програє економічну війну, а військову війну він виграє недостатньо швидко, щоб компенсувати це, пише видання The Telegraph. Як працює нині російська економіка? Чому незважаючи на санкції Москва показала економічну стійкість?

  • Росія використає Придністровʼя, щоб атакувати Молдову?

Про це і не тільки – дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG