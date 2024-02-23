Російська армія втратила близько тисячі військових і 49 артилерійських систем за добу – дані ЗСУ

Російські війська втратили близько 1 тисячі людей особового складу протягом попередньої доби, йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 23 лютого.
Українське командування оцінює загальні втрати російської армії в близько 408 240 військових. Воно також наводить дані про втрати російської техніки:
- 6 526 танків (+3 за добу)
- 12 410 бойових броньованих машин (+37)
- 9 916 артилерійських систем (+49)
- 999 реактивних систем залпового вогню (+2)
- 682 засоби протиповітряної оборони (+2)
- 339 літаків
- 325 гелікоптерів
- 7 628 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+32)
- 1 903 крилаті ракети
- 25 кораблів та катерів
- 1 підводний човен
- 12 960 автомобілів і автоцистерн (+36)
- 1 575 одиниць спеціальної техніки (+9)
Президент України Володимир Зеленський напередодні в інтерв’ю американському каналу Fox News заявив, що на кожного військового, якого втрачає Україна, Росія втрачає п’ятьох
Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
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Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.
У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».
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