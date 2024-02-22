ЗМІ: на полігоні біля окупованого Донецька загинули 68 військових РФ

Видання «Важные истории» верифікувало список із 68 російських військових, які загинули 20 лютого внаслідок удару ЗСУ по полігону на окупованій частині Донецької області.



У списку – імена 65 бійців 36-ї мотострілецької бригади, ще троє вважаються невідомими. Справжність списку підтвердив військовослужбовець цієї частини. За його словами, удар був такої сили, що «розлетілося все». Військовий сказав, що було багато поранених – декого відправили до ростовського шпиталю.



Також «Важные истории» знайшли сторінки шістьох загиблих військових у соцмережах. Всі вони були онлайн в день удару – і більше в акаунти не заходили. Під їхніми постами залишають співчуття.

Збройні сили України 20 лютого, ймовірно, вдарили по шикуванню російських військових в окупованій частині Донеччини – внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 російських загарбників, повідомляє

Напередодні російська служба Бі-бі-сі повідомила, що Збройні сили України 20 лютого, ймовірно, вдарили по шикуванню російських військових на полігоні біля села Трудівське Донецької області – внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 російських загарбників. За даними медіа, удар був по бійцях 36-ї гвардійської мотострілецької бригади з Забайкалля, поки вони чекали на командувача.

Українська влада поки це повідомлення не коментувала.

Достовірність відео із соціальних мереж про ймовірний удар ЗСУ по полігону біля села Трудівське на окупованій Росією частині Донеччини проаналізував в ефірі Радіо Свобода (програма Свобода. Ранок) військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак:

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російської армії від лютого 2022 року сягнули близько 407 240 військових. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад два роки тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні

Журналісти встановили імена 45 123 російських військових, які загинули на війні в Україні.