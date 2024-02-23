У прифронтових областях минулої доби загинули двоє людей, 21 поранена – влада про наслідки атак РФ

На Донеччині за минулу добу через російську агресію загинула одна людина, ще 19 людей в області зазнали поранень, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Також близько 20 населених пунктів Харківщини протягом доби зазнали артилерійських та мінометних обстрілів з боку російських військ, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Постраждалих немає.



Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін минулої доби противник здійснив 287 обстрілів регіону, випустивши 1716 снарядів, із застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. За його даними, через російську агресію загинула людина, ще двоє поранені.

Російські війська продовжують атаки прифронтові населені пункти Запорізької області – за добу був 401 удар по 9 містах та селах, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Зокрема, за його словами, війська РФ здійснили 16 обстрілів з РСЗВ Роботиного, а також атакували 105 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку й Новоандріївку. Люди не постраждали.



Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.