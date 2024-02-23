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Удар РФ по Дніпру: з-під завалів дістали тіло жінки, кількість загиблих зросла до двох – влада

Наслідки атаки на Дніпро, 23 лютого 2024 року
Наслідки атаки на Дніпро, 23 лютого 2024 року

Рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів будинку, який постраждав унаслідок нічної атаки безпілотників у Дніпрі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ще одна жертва ворожої атаки на Дніпро. Між 8-м і 9-м поверхами знайшли тіло жінки», – написав Лисак.

Раніше він повідомляв, що з-під завалів пошкодженого дроном будинку дістали тіло чоловіка, а рятувальники шукають жінку, яка «ймовірно, була вдома під час удару».

Внаслідок удару російських безпілотників у ніч на 23 лютого в Дніпрі постраждали вісім людей, пошкоджена багатоповерхівка. За даними обласної влади, кілька квартир повністю зруйновані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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