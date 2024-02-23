У Дніпрі з-під завалів пошкодженого дроном будинку дістали тіло чоловіка – ОВА

У Дніпрі з-під завалів пошкодженого дроном будинку дістали тіло чоловіка, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Пошуки жінки, яка, ймовірно, була вдома під час удару, продовжуються», – написав Лисак у телеграмі 23 лютого.

Раніше місцева влада повідомляла, що внаслідок удару російських безпілотників у ніч на 23 лютого в Дніпрі постраждали вісім людей, пошкоджена багатоповерхівка. За даними обласної влади, кілька квартир повністю зруйновані. Виконувач обов’язків заступника голови ОВА Андрій Кульбач припускав, що під завалами можуть бути люди.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.