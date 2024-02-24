Повітряні сили: вночі українські війська збили дві російські ракети та 12 безпілотників

Російські війська протягом ночі проти 24 лютого атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Ростовської області, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 з окупованої херсонщини та 12 ударними безпілотниками Shahed – про це заявляє командування Повітряних сил у суботу.

«В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 «шахедів» у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей», – йдеться в зведенні.

У відбитті атаки брали участь зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

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Внаслідок вечірньої повітряної атаки Росії на Одесу загинув чоловік, ще троє поранених людей у важкому стані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.