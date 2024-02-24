Дії Росії в Україні «ставлять під загрозу всіх нас»: міжнародна заява до 10-ї річниці агресії РФ

Понад 50 країн виступили з осудом російської агресії в Україні – про це йдеться в заяві із нагоди 10-річчя від її початку та другої річниці початку повномасштабної агресії. Текст англійською зачитав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Нью-Йорку, український переклад оприлюднило Міністерство закордонних справ увечері 23 лютого.

Текст підписаний від імені 51 уряду, в тому числі членів Євросоюзу, Сполучених Штатів, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Парагваю, Уругваю, Південної Кореї та Федеративних штатів Мікронезії.

Заява визначає, що російська агресія почалася із захоплення Криму 20 лютого 2014 року, та посилається на низку рішень Міжнародного суду ООН, які зобов’язували Росію припинити протиправні дії:

«Наголошуємо, що наказ Міжнародного суду про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року зобов’язує Росію негайно припинити військову операцію, розпочату нею 24 лютого 2022 року на території України. Він залишається юридично зобовʼязуючим і має бути виконаним Російською Федерацією».

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Підписанти заявляють, що «приголомшені нападами російських військ на цивільних людей і цивільну інфраструктуру України, які можуть бути розцінені як воєнні злочини». Вони також засудили підтримку повномасштабної війни, яку надають Іран та Північна Корея, і закликали всі країни не надавати Росії зброю.

«Дії Російської Федерації підривають довіру до Ради безпеки та її резолюцій, загострюють регіональну напруженість і ставлять під загрозу всіх нас. Сьогодні ми разом засвідчуємо нашу солідарність з народом України, вшановуємо всіх, хто віддав своє життя, захищаючи свободу і незалежність України, і висловлюємо глибоке співчуття і скорботу родинам жертв бойових дій», – йдеться в тексті.

Уряди також вимагають від Росії повного обміну військовополоненими, звільнення незаконно ув’язнених та повернення всіх депортованих українців, у тому числі дітей.

Автори заяви підтверджують відданість ідеї «всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні відповідно до принципів Статуту ООН».

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«У цьому контексті нас надихає зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики з імплементації Формули миру в Давосі, де обговорювалися ключові принципи досягнення миру в Україні. У зустрічі взяли участь представники понад 80 держав і міжнародних організацій. Ми висловлюємо нашу спільну підтримку першому Глобальному саміту миру», – стверджують вони.

Заява також повторює підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Росія окупувала Крим у лютому-березні 2014 року, захопивши півострів та організувавши невизнаний більшістю країн світу так званий референдум про його статус. Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів голосування на псевдореферендумі. Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує окпацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Окупація Криму була початком російської агресії на сході України, яка переросла в повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.