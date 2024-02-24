Президентка Єврокомісії прибула до Києва у річницю російського повномасштабного вторгнення

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до України 24 лютого – про це вона повідомила вранці в суботу. Фон дер Ляєн оприлюднила фото на тлі поїзда «Укрзалізниці».

Вона заявила, що перебуває в Києві, щоб відзначити другу річницю повномасштабної війни Росії проти України, а також «відсвяткувати надзвичайну стійкість українського народу».

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«Більше ніж будь-коли, ми стійко стоїмо пліч-о-пліч із Україною. У фінансовому, економічному, військовому, моральному сенсі. Доки ця країна не буде вільною», – прокоментувала вона.

Минулого разу фон дер Ляєн відвідала Київ у листопаді 2024 року.

24 лютого виповнюється два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.