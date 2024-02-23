Нідерланди укладуть з Україною безпекову угоду на 10 років – уряд

Нідерланди незабаром укладуть з Україною угоду про безпеку на наступні десять років, йдеться в повідомленні на сайті нідерландського уряду.

«Ця угода є сигналом від кабінету міністрів, що Нідерланди хочуть підтримувати Україну протягом більш тривалого періоду у сферах безпеки й оборони. Таким чином, Нідерланди допомагають Україні захистити себе від Росії», – йдеться у повідомленні.

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот вважає, що без підтримки України неможлива безпека в Європі.

«Україна повинна бути впевнена, що вона може розраховувати на нашу підтримку і в довгостроковій перспективі. Це також посилає потужний сигнал Росії: Захід стоїть твердо. Без підтримки Заходу Україна, яку ми знаємо сьогодні, перестане існувати, російська загроза стане ще ближчою, а стабільність і безпека на нашому континенті опиняться під серйозним тиском», – наголошує міністерка.

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Угода про безпеку, йдеться у повідомленні, включає домовленості про військову підтримку, співпрацю для зміцнення оборонної промисловості, підвищення кіберстійкості України і посилення сумісності української армії з НАТО.

На сайті не вказані терміни підписання угоди, але зазначено, що це відбудеться незабаром. В інтерв’ю Радіо Свобода прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розповів, що безпекова угода з Україною буде підписана «в найближчі тижні чи місяці».

На саміті НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року Нідерланди оголосили, що, як і країни «Групи семи», досягнуть з Україною домовленостей у сфері безпеки.

23 лютого десятирічну угоду про співробітництво у сфері безпеки підписали президент України Володимир Зеленський т прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з «кількома державами», окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною.