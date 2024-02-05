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В ОП повідомили про третій раунд переговорів із Нідерландами щодо угоди про безпекові гарантії для України

За повідомленням, українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква
За повідомленням, українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква

Україна провела третій раунд переговорів із Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії, повідомили в Офісі президента 5 лютого.

За повідомленням, українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

«Сторони ґрунтовно обговорили доопрацьований проєкт відповідної безпекової угоди й узгодили позиції щодо окремих елементів документа. Учасники відзначили досягнутий прогрес й узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди», – йдеться в повідомленні.

Подробиць щодо майбутньої угоди в ОП не навели.

Уряд Нідерландів раніше повідомив, що зарезервував 2 мільярди євро на допомогу Україні у 2024 році. Також ця країна передала перші літаки F-16 для навчання українських пілотів у Румунії і зобов’язалася надати винищувачі цього типу Україні.

Робота над проєктом щодо гарантій безпеки України триває, відповідно до спільної декларації «Групи семи» й України, ухваленої у Вільнюсі на минулорічному саміті НАТО.

12 січня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Британією – першу двосторонню угоду в межах декларації про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі в липні 2023 року країнами G7.

Схожі переговори Україна почала і з низкою інших країн, зокрема зі США, Німеччиною, Францією.

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