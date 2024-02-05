В ОП повідомили про третій раунд переговорів із Нідерландами щодо угоди про безпекові гарантії для України

Україна провела третій раунд переговорів із Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії, повідомили в Офісі президента 5 лютого.

За повідомленням, українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

«Сторони ґрунтовно обговорили доопрацьований проєкт відповідної безпекової угоди й узгодили позиції щодо окремих елементів документа. Учасники відзначили досягнутий прогрес й узгодили графік подальших дій щодо фіналізації двосторонньої угоди», – йдеться в повідомленні.

Подробиць щодо майбутньої угоди в ОП не навели.

Уряд Нідерландів раніше повідомив, що зарезервував 2 мільярди євро на допомогу Україні у 2024 році. Також ця країна передала перші літаки F-16 для навчання українських пілотів у Румунії і зобов’язалася надати винищувачі цього типу Україні.

Робота над проєктом щодо гарантій безпеки України триває, відповідно до спільної декларації «Групи семи» й України, ухваленої у Вільнюсі на минулорічному саміті НАТО.

12 січня президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Британією – першу двосторонню угоду в межах декларації про підтримку України, ухвалену у Вільнюсі в липні 2023 року країнами G7.

Схожі переговори Україна почала і з низкою інших країн, зокрема зі США, Німеччиною, Францією.