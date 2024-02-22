Єрмак обговорив підготовку безпекової угоди України з Італією із послом країни в Києві

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із послом Італії в Україні П’єром Франческо Дзадзо – про це він повідомив 22 лютого.

«Обговорили підготовку двосторонньої безпекової угоди з Італією у межах Спільної декларації G7 про підтримку України», – повідомив він.

Як цитує Офіс президента, Єрмак заявив про «гарну динаміку» з Італією в цьому напрямку. Він назвав двосторонню безпекову угоду з Італією надзвичайно важливою для України з огляду на поточне головування цієї країни в «Групі семи».

Італійські медіа цитують міністра закордонних справ Антоніо Таджані, за словами якого Рим може завершити підготовку попереднього варіанту безпекової угоди вже найближчими днями.

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«Ця угода з Києвом має політичну й символічну вагу, аби дати чітко зрозуміти, що ми захищаємо міжнародне право», – цитує агентство Ansa.

16 лютого Україна підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки з Францією та Німеччиною. Зеленський назвав безпекову угоду з Францією «амбітною та предметною», але зазначив, що не про всі її деталі можна сьогодні відкрито говорити.

У січні Україна угоду про співробітництво у сфері безпеки з Британією. Це була перша двостороння угода в межах декларації про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».