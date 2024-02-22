Уряд Чехії вирішив припинити видачу віз громадянам Росії та Білорусі, але є винятки

Чеська Республіка більше не видаватиме візи та дозволи на проживання росіянам та білорусам через вторгнення в Україну. Натомість уряд повинен створити умови для діяльності в Чехії опозиції або студентів, які «не бажають мати нічого спільного з російським і білоруським режимами», повідомив на пресконференції після засідання уряду прем’єр-міністр країни Петр Фіала.

Кабінет міністрів Чехії після нападу Росії на Україну припинив видачу віз громадянам Росії, а згодом і Білорусі, за винятком гуманітарних випадків. Досі діяла постанова до 31 березня, 21 лютого уряд схвалив нову – без конкретного терміну дії.

Відповідно до нової постанови чеського уряду, заяви на отримання дозволу на проживання в Чехії, подані росіянами або білорусами в посольстві не підлягають розгляду.

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Втім рішення уряду має винятки. Зокрема, іноземці, які вже мають дозвіл на проживання, не є цільовою групою постанови. Положення також не поширюється на заяви про видачу короткострокових віз, якщо заявник є членом сім’ї громадянина Чехії або громадянина Європейського Союзу, якого він супроводжує або слідує за ним.

Постанова також не поширюється на заяви про видачу візи, довгострокового або постійного дозволу на проживання, якщо перебування заявника відповідає інтересам Чеської Республіки й ці інтереси засвідчені міністром закордонних справ.

Раніше, у березні минулого року, Чехія продовжила заборону на видачу віз для громадян Росії та Білорусі до кінця березня 2024 року.

У вересні 2020 року у зв’язку з війною в Україні країни ЄС вирішили відмовитися від спрощеного порядку видачі росіянам шенгенських віз. Деякі країни, зокрема країни Балтії та Фінляндія, майже повністю перестали видавати візи. Низка держав ЄС, у тому числі Італія, Франція, Угорщина, проте, продовжили їх видавати, у тому числі й туристичні, хоча отримати їх стало значно складніше.

У Чехії після початку війни набули статусу тимчасового захисту понад 400 тисяч громадян України – це найбільший показник у ЄС після Німеччини та Польщі.