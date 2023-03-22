Чехія продовжила заборону на видачу віз громадянам РФ і Білорусі до березня 2024 року

Чехія продовжить заборону на видачу віз для громадян Росії та Білорусі на рік до кінця березня 2024 року. Таке рішення ухвалив 22 березня уряд країни.

На пропозицію міністерства внутрішніх справ, заборона стосуватиметься також тих росіян та білорусів, які мають громадянство будь-якої іншої країни.

Із загального правила є виняток: візи можуть видаватися з гуманітарних причин, заборона також не стосується родичів громадян країн Євросоюзу та тих, хто має у ЄС дозвіл на проживання.

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Чехія стала однією з перших країн, яка припинила видачу туристичних шенгенських віз росіянам після початку широкомасштабного вторгнення в Україну у лютому минулого року. У вересні вона також заборонила в'їзд громадянам Росії – власникам шенгенських віз (на практиці вони можуть в’їхати до країни з іншої країни Шенгенської угоди).

У вересні минулого року у зв’язку з війною в Україні країни ЄС вирішили відмовитися від спрощеного порядку видачі росіянам шенгенських віз. Деякі країни, зокрема країни Балтії та Фінляндія, майже повністю перестали видавати візи. Низка держав ЄС, у тому числі Італія, Франція, Угорщина, проте, продовжили їх видавати, у тому числі й туристичні, хоча отримати їх стало значно складніше.

У Чехії після початку війни набули статусу тимчасового захисту понад 400 тисяч громадян України – це найбільший показник у ЄС після Німеччини та Польщі.