Португалія припиняє видавати «золоті візи»

Уряд Португалії вирішив закрити програму Golden Visa Portugal, за якою іноземці могли отримати дозвіл на проживання в обмін на інвестиції. Про це після засідання уряду оголосив прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, повідомляє Publico.

За його словами, уряд продовжуватиме чинні «золоті візи» лише тоді, коли інвестиції спрямовані на постійне житло інвестора чи його нащадків, або якщо нерухоме майно здається в довгострокову оренду.

З жовтня 2012 року до січня 2023 року Португалія видала 11628 «золотих віз», з них 10668 видали для купівлі житла на загальну суму понад шість мільярдів євро. Найбільше дозволів на проживання у рамках програми отримали громадяни Китаю (5258), Бразилії (1178) та США (558).

Влада Португалії перестала видавати «золоті візи» громадянам Росії 26 лютого 2022 року, через два дні після повномасштабного російського вторгнення в Україну. На той момент португальську «золоту візу» отримав 431 громадянин Росії, у тому числі семеро з початку 2022 року.