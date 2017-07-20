Вимивання потужної робочої сили, відтік молоді, фахівців з України – це фактор загрози національній безпеці – Ключковська

Львів – Польща, Німеччина, США, Канада – це ті країни, куди найчастіше виїжджають громадяни України. Але упродовж останніх двох років помітно збільшилася кількість українців, які обирають сусідню Польщу для навчання, роботи, проживання. За неофіційними даними різних експертів і установ, близько мільйона громадян України перебуває у Польщі. Що мотивує українців їхати у сусідню державу? Які наслідки масова міграція матиме для України?

Після запровадження безвізового режиму з Європейським союзом менше стало людей біля польського консульства у Львові, установи, яка найбільше видає віз. Торік понад півмільйона громадян отримали тут візи, з них більше аніж 200 тисяч – національні робочі візи. Нині у черзі біля консульства – ті, хто подає документи на «карту поляка», документ учасника малого прикордонного руху, національну візу для навчання у сусідній державі і багато тих, хто просить національну робочу візу, що дає право легально працювати у Польщі.

Михайло з прикордонного містечка Шегині разом із земляками їздить на роботу в Польщу. Має «карту поляка», оскільки прабабуся була полькою. Цей документ дає йому право на національну візу на рік. Зараз намагається отримати ще й польський паспорт. Працював у Перемишлі, Кракові, Варшаві переважно на будівельних роботах, працю шукає самостійно.

«15 тисяч гривень у місяць виходить зарплати. Мені там подобається працювати. Тут мало платять, у нас, тому всі їдуть до Польщі, умови проживання добрі. Поляк не буде за 8-10 злотих працювати, хоче 15, а українець працює. Всі їдуть туди, щоб, як і я, заробити гроші. Якби тут платили такі гроші, то я тут працював би», – розповів Михайло.

З 2010-го до 2016 рік у 650 разів зросла кількість виданих запрошень на роботу українцям, за даними Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Від початку цього року, за інформацією Управління у справах іноземців у Польщі, близько 60 тисяч громадян України звернулись із заявами про легалізацію на проживання. Офіційно документи на постійне проживання мають близько 130 тисяч українців – а це майже у 20 разів більше, аніж 4 роки тому. Середня зарплата у Польщі, за інформацією Національного банку Польщі, становить для українця від 13 до 15 тисяч гривень. Найвищі заробітки – на будівництві, найнижчі – у домогосподарок. Українці активно їдуть на сезонні роботи, тобто на 2-3 місяці. Польща сьогодні зацікавлена в робочій силі з України.

Якщо має хто намір працювати у Польщі, має знайти роботодавця

«Візова лібералізація – це не автоматичне відкриття ринку праці. Якщо має хто намір працювати у Польщі, має знайти роботодавця, пізніше він має дати йому підтверджений в управлінні праці освідчення роботодавця, якщо праця лише на 90 днів, а якщо довше, то це мусить бути дозвіл, виданий воєводою», – наголошує генеральний консул Польщі у Львові Рафал Вольський.

​Економічні чинники штовхають людей виїжджати

Головною причиною трудової міграції, згідно досліджень, є відсутність роботи в Україні і низькі зарплати. Водночас різко зростає число охочих молодих українців навчатись у польських вишах. Нині понад 40 тисяч студентів з України здобувають у сусідній державі вищу освіту, але число щороку зростає. Причина – не потрібно складати тестування, відсутність корупції, вищий рівень знань, вивчення мов, інтеграція у європейське суспільство, бажання залишитись в Європі. Цьогоріч прогнозують ще більшу кількість молоді з усієї України, яка вступатиме у польські виші.

Надія Гавриш – із Івано-Франківщини. Вона другий рік навчається у Польщі.

У мене бабуся – полька, зробила «карту поляка», обрала, щоб там навчатись англійською мовою. Рівень навчання мені подобається, не треба платити за екзамен чи за диплом, якщо не знаєш, то все

«У мене бабуся – полька, зробила «карту поляка», обрала, щоб там навчатись англійською мовою. Ще не впевнена, чи буду залишатись у Польщі. Не подобається ставлення до українців останнім часом. Було таке, що водій автобуса попросив вийти, бо розмовляєш українською. Це вже надто, такого не може бути. А рівень навчання мені подобається, не треба платити за екзамен чи за диплом, якщо не знаєш, то все. Звичайно, мені хотілося б повернутись. Бо тягне додому», – говорить студентка.

Фахівці Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) «Львівської політехніки» ще три роки тому прогнозували великий еміграційний відтік за кордон. Під час останнього опитування студентів провідних технічних університетів Львова та Києва з’ясувалось, що близько 90% з них хочуть покинути державу.

Лише у Львові 3% студентства заявляє, що за жодних обставин не виїдуть, у Києві – 9,5% – це золотий фонд України, це патріотичні люди, професійні

«На осінь поїдемо в Харків. Дістали ми дані, які не додають нам оптимізму. Мотиви – це низький рівень зарплати, безробіття, неможливість професійної реалізації, зростання цін і тарифів, хабарництво і корупція. Чинники, які стримують не виїжджати – це родина, надія на краще майбутнє навчання, почуття патріотизму, це 30%, і небажання почувати себе людиною другою сорту. Лише у Львові 3% студентства заявляє, що за жодних обставин не виїдуть, у Києві – 9,5% – це золотий фонд України, це патріотичні люди, професійні», – говорить директор МІОК Ірина Ключковська.

​Влада недооцінює ситуацію?

Наше завдання як держави – використати те, що люди навчились за кордоном. Наше завдання – відслідкувати всі процеси і тенденції... Вимивання потужної робочої сили, демографічної – це фактор загрози національній безпеці

Українські мігранти дозволяють Польщі утримувати економіку, каже Ірина Ключковська. «Виїжджають люди з вищою освітою, середньою, не працюють за своєю кваліфікацією, але отримують там певний досвід, культуру спілкування, знання мов. Вони повертаються сюди і наше завдання як держави – використати те, що люди навчились за кордоном. Наше завдання – відслідкувати всі процеси і тенденції. А що далі, чи студенти залишаються у Польщі і чим займаються, чи мігрують далі у Європу? Я вважаю, що вимивання потужної робочої сили, демографічної – це фактор загрози національній безпеці, бо виїжджають здорові люди, молоді, бізнес. Маємо випадки, коли фірми повністю переїжджають у Польщу. Держава не може на це закривати очі, ми проводимо дослідження і інформуємо про всі тенденції», – зазначає Ірина Ключковська.

Водночас необхідно активно залучати громадян, які залишились у країнах, де вони навчались, до створення спільних підприємств і проектів із країною проживання, каже вона.

Держава зараз не робить жодних кроків, а роблять кроки люди, які себе називають експатами, які здобули добру освіту на Заході, і там себе реалізувати як професіонали

«Держава зараз не робить жодних кроків, а роблять кроки люди, які себе називають експатами, які здобули добру освіту на Заході, і там себе реалізувати як професіонали. Вони намагаються бути народними дипломати, згуртувавшись, допомагають Україні. Державної політики у цій сфері немає. Нас не дуже чують», – каже Ірина Ключковська.

Експерти прогнозують і надалі зростання міграції з України. Зупинити відтік фахових людей може лише стабілізація економічної і політичної ситуації, коли людина зможе реалізувати себе і гідно заробити в своїй державі. Під час опитування МІОК з’ясували, що при зарплаті 10 тисяч гривень молоді люди готові залишатись в Україні.