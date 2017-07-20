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20 Липень 2017, Київ 21:35
Суспільство

Вимивання потужної робочої сили, відтік молоді, фахівців з України – це фактор загрози національній безпеці – Ключковська

Ілюстраційне фото

Львів – Польща, Німеччина, США, Канада – це ті країни, куди найчастіше виїжджають громадяни України. Але упродовж останніх двох років помітно збільшилася кількість українців, які обирають сусідню Польщу для навчання, роботи, проживання. За неофіційними даними різних експертів і установ, близько мільйона громадян України перебуває у Польщі. Що мотивує українців їхати у сусідню державу? Які наслідки масова міграція матиме для України?

Після запровадження безвізового режиму з Європейським союзом менше стало людей біля польського консульства у Львові, установи, яка найбільше видає віз. Торік понад півмільйона громадян отримали тут візи, з них більше аніж 200 тисяч – національні робочі візи. Нині у черзі біля консульства – ті, хто подає документи на «карту поляка», документ учасника малого прикордонного руху, національну візу для навчання у сусідній державі і багато тих, хто просить національну робочу візу, що дає право легально працювати у Польщі.

Михайло з прикордонного містечка Шегині разом із земляками їздить на роботу в Польщу. Має «карту поляка», оскільки прабабуся була полькою. Цей документ дає йому право на національну візу на рік. Зараз намагається отримати ще й польський паспорт. Працював у Перемишлі, Кракові, Варшаві переважно на будівельних роботах, працю шукає самостійно.

«15 тисяч гривень у місяць виходить зарплати. Мені там подобається працювати. Тут мало платять, у нас, тому всі їдуть до Польщі, умови проживання добрі. Поляк не буде за 8-10 злотих працювати, хоче 15, а українець працює. Всі їдуть туди, щоб, як і я, заробити гроші. Якби тут платили такі гроші, то я тут працював би», – розповів Михайло.

З 2010-го до 2016 рік у 650 разів зросла кількість виданих запрошень на роботу українцям, за даними Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Від початку цього року, за інформацією Управління у справах іноземців у Польщі, близько 60 тисяч громадян України звернулись із заявами про легалізацію на проживання. Офіційно документи на постійне проживання мають близько 130 тисяч українців – а це майже у 20 разів більше, аніж 4 роки тому. Середня зарплата у Польщі, за інформацією Національного банку Польщі, становить для українця від 13 до 15 тисяч гривень. Найвищі заробітки – на будівництві, найнижчі – у домогосподарок. Українці активно їдуть на сезонні роботи, тобто на 2-3 місяці. Польща сьогодні зацікавлена в робочій силі з України.

Якщо має хто намір працювати у Польщі, має знайти роботодавця
Рафал Вольський

«Візова лібералізація – це не автоматичне відкриття ринку праці. Якщо має хто намір працювати у Польщі, має знайти роботодавця, пізніше він має дати йому підтверджений в управлінні праці освідчення роботодавця, якщо праця лише на 90 днів, а якщо довше, то це мусить бути дозвіл, виданий воєводою», – наголошує генеральний консул Польщі у Львові Рафал Вольський.

Рафал Вольський
Рафал Вольський

Економічні чинники штовхають людей виїжджати

Головною причиною трудової міграції, згідно досліджень, є відсутність роботи в Україні і низькі зарплати. Водночас різко зростає число охочих молодих українців навчатись у польських вишах. Нині понад 40 тисяч студентів з України здобувають у сусідній державі вищу освіту, але число щороку зростає. Причина – не потрібно складати тестування, відсутність корупції, вищий рівень знань, вивчення мов, інтеграція у європейське суспільство, бажання залишитись в Європі. Цьогоріч прогнозують ще більшу кількість молоді з усієї України, яка вступатиме у польські виші.

Надія Гавриш – із Івано-Франківщини. Вона другий рік навчається у Польщі.

У мене бабуся – полька, зробила «карту поляка», обрала, щоб там навчатись англійською мовою. Рівень навчання мені подобається, не треба платити за екзамен чи за диплом, якщо не знаєш, то все
Надія Гавриш

«У мене бабуся – полька, зробила «карту поляка», обрала, щоб там навчатись англійською мовою. Ще не впевнена, чи буду залишатись у Польщі. Не подобається ставлення до українців останнім часом. Було таке, що водій автобуса попросив вийти, бо розмовляєш українською. Це вже надто, такого не може бути. А рівень навчання мені подобається, не треба платити за екзамен чи за диплом, якщо не знаєш, то все. Звичайно, мені хотілося б повернутись. Бо тягне додому», – говорить студентка.

Фахівці Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) «Львівської політехніки» ще три роки тому прогнозували великий еміграційний відтік за кордон. Під час останнього опитування студентів провідних технічних університетів Львова та Києва з’ясувалось, що близько 90% з них хочуть покинути державу.

Лише у Львові 3% студентства заявляє, що за жодних обставин не виїдуть, у Києві – 9,5% – це золотий фонд України, це патріотичні люди, професійні
Ірина Ключковська

«На осінь поїдемо в Харків. Дістали ми дані, які не додають нам оптимізму. Мотиви – це низький рівень зарплати, безробіття, неможливість професійної реалізації, зростання цін і тарифів, хабарництво і корупція. Чинники, які стримують не виїжджати – це родина, надія на краще майбутнє навчання, почуття патріотизму, це 30%, і небажання почувати себе людиною другою сорту. Лише у Львові 3% студентства заявляє, що за жодних обставин не виїдуть, у Києві – 9,5% – це золотий фонд України, це патріотичні люди, професійні», – говорить директор МІОК Ірина Ключковська.

Ірина Ключковська
Ірина Ключковська

Влада недооцінює ситуацію?

Наше завдання як держави – використати те, що люди навчились за кордоном. Наше завдання – відслідкувати всі процеси і тенденції... Вимивання потужної робочої сили, демографічної – це фактор загрози національній безпеці
Ірина Ключковська

Українські мігранти дозволяють Польщі утримувати економіку, каже Ірина Ключковська. «Виїжджають люди з вищою освітою, середньою, не працюють за своєю кваліфікацією, але отримують там певний досвід, культуру спілкування, знання мов. Вони повертаються сюди і наше завдання як держави – використати те, що люди навчились за кордоном. Наше завдання – відслідкувати всі процеси і тенденції. А що далі, чи студенти залишаються у Польщі і чим займаються, чи мігрують далі у Європу? Я вважаю, що вимивання потужної робочої сили, демографічної – це фактор загрози національній безпеці, бо виїжджають здорові люди, молоді, бізнес. Маємо випадки, коли фірми повністю переїжджають у Польщу. Держава не може на це закривати очі, ми проводимо дослідження і інформуємо про всі тенденції», – зазначає Ірина Ключковська.

Водночас необхідно активно залучати громадян, які залишились у країнах, де вони навчались, до створення спільних підприємств і проектів із країною проживання, каже вона.

Держава зараз не робить жодних кроків, а роблять кроки люди, які себе називають експатами, які здобули добру освіту на Заході, і там себе реалізувати як професіонали
Ірина Ключковська

«Держава зараз не робить жодних кроків, а роблять кроки люди, які себе називають експатами, які здобули добру освіту на Заході, і там себе реалізувати як професіонали. Вони намагаються бути народними дипломати, згуртувавшись, допомагають Україні. Державної політики у цій сфері немає. Нас не дуже чують», – каже Ірина Ключковська.

Експерти прогнозують і надалі зростання міграції з України. Зупинити відтік фахових людей може лише стабілізація економічної і політичної ситуації, коли людина зможе реалізувати себе і гідно заробити в своїй державі. Під час опитування МІОК з’ясували, що при зарплаті 10 тисяч гривень молоді люди готові залишатись в Україні.

Опитування серед львів’ян: чи мають намір українці виїхати за кордон? (відео)
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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Має досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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