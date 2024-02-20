Лідери G7 проведуть засідання 24 лютого, говоритимуть про підтримку України

Лідери «Групи семи» проведуть 24 лютого онлайн-засідання до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на якому йтиметься про підтримку України, повідомило італійське головування в G7.

За повідомленням, очікують, що в зустрічі візьме участь президент Володимир Зеленський.

Очолюватиме засідання, перше під головуванням Італії, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні.

За підсумками зустрічі планують ухвалити спільну декларацію.

Раніше цього місяця мериканський Інститут вивчення війни (ISW) зазначав у своєму звіті, що Україна втратить свої нинішні переваги на полі бою, якщо західні держави, особливо Сполучені Штати Америки, передчасно припинять безпекову допомогу Україні до того, як її оборонно-промислова база стане значною мірою самодостатньою.

Повідомлення з’явилося в той час, як у США вже кілька місяців не вдається погодити виділення на допомогу Україні понад 60 мільярдів доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі.

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Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт. «Ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні. Вже зараз ми бачимо повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати, а Путін продовжує мріяти про підкорення українського народу», – йдеться в заяві, яку оприлюднив Білий дім.