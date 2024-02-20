Швеція надасть Україні військову допомогу на понад 680 мільйонів доларів

Міністерство оборони Швеції оголосило новий, 15-й пакет військової допомоги для України – про це міністр оборони Пол Йонсон заявив 20 лютого, передають міжнародні агенції.
Пакет оцінюється в 7,1 мільярда шведських крон (682 мільйона доларів). Він передбачає передачу військового обладнання та закупівлю озброєння.
До партії допомоги увійдуть артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, човни та підводна зброя на кшталт мін і морських дронів, а також тренування українських військових. Наразі це найбільший пакет допомоги, який Україна отримувала від Швеції.
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«Причина, з якої ми продовжуємо підтримувати Україну – це справа людяності та порядності. Росія почала нелегальну, неспровоковану війну, яку неможливо виправдати», – цитує AFP заяву Йонсона на пресконференції.
Із урахуванням цього пакету загальна сума військової допомоги, яку Швеція надала Україні за час повномасштабного вторгнення, сягнула майже 30 мільярдів крон (2,88 мільярда доларів).
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