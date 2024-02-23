Канада услід за США і ЄС розширила санкції проти Росії

Канада розширила санкції щодо фізичних і юридичних осіб із Росії. Обмеження, присвячені другій річниці російського повномасштабного нападу на Україну, торкнулися 153 підприємств і 10 громадян.

Під обмеження потрапили, зокрема, страхові компанії «АльфаСтрахування» і «РЕСО-Гарантія», банк «Санкт-Петербург», авіаційний комплекс імені Іллюшина, концерн «Алмаз-Антей», військово-патріотичний парк «Патріот», низка структур Міноборони Росії.

Серед фізичних осіб, що потрапили під санкції, – помічник президента Росії Ігор Левітін, власники «РЕСО-Гарантії» Сергій і Микола Саркісові, голова «Воєнторгу» Володимир Павлов.

23 лютого про розширення санкцій оголосили США і Євросоюз. Обмеження Сполучених Штатів торкнулися російського фінансового сектора, підприємств оборонної промисловості й осіб, пов’язаних із ув’язненням загиблого в колонії російського політика Олексія Навального.