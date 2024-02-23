Соратники Навального: слідчі дали матері опозиціонера 3 години, щоб погодитися на таємний похорон

Соратники російського опозиціонера Олексія Навального повідомили, що матері політика поставили ультиматум: або погодитися на таємний похорон, або його поховають у колонії.

За словами речниці Навального Кіри Ярмиш, Людмилі Навальній дали три години на ухвалення рішення. Мати політика відмовилася говорити зі співробітниками Слідчого комітету Росії і вимагала дотриматися закону, який зобов’язує видати тіло протягом двох діб із моменту встановлення причин смерті, написала Ярмиш у соцмережі X.

Людмила Навальна наполягає, щоб їй дали провести похорон сина і панахиду, відповідно до звичаїв, стверджують соратники політика.

Адвокати Людмили Навальної подали заяву з проханням провести перевірку за статтею про наругу над тілом померлого.

Із вимогою віддати тіло Навального рідним раніше виступили російські митці, бізнесмени, журналісти і громадські діячі.

Про смерть Навального російська влада оголосила 16 лютого. За версією Федеральної служби виконання покарань, опозиціонер, який відбував покарання в колонії особливого режиму «Полярний вовк», помер удень після прогулянки. За кілька днів до смерті його в 27-й раз відправили до ШІЗО – приміщення зі ще більш жорсткими умовами тримання, ніж у звичайних камерах.

Прихильники опозиційного політика вважають, що його вбили. Родичам досі не видали тіло Навального. Його мати Людмила повідомила 22 лютого, що силовики показали їй тіло сина, але відмовилися його віддавати, висуваючи вимоги щодо таємного поховання. У заключенні про смерть сказано, що політик помер через природні причини, повідомила Ярмиш.

Удова Навального Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.