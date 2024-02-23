В ЄС оприлюднили заяву до річниці повномасштабного вторгнення РФ, яку відмовилася підписувати Угорщина

В ЄС 23 лютого оприлюднили заяву до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, підписану президентами трьох основних європейських інституцій – головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, головою Європейського парламенту Робертою Мецолою і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Заяву планували ухвалити від імені всього ЄС, проте, за даними джерел Радіо Свобода, представники Угорщини відмовилися підписати документ, не надавши конкретних пояснень.

«Росія і її керівництво несуть виключну відповідальність за цю війну і її глобальні наслідки, а також за скоєні тяжкі злочини. Ми, як і раніше, рішуче налаштовані притягнути їх до відповідальності, у тому числі за злочин агресії», – йдеться у заяві.

«Росія і її лідери платитимуть дедалі вищу ціну за свої дії. Разом із партнерами ми запровадили безпрецедентні санкції проти Росії й тих, хто бере участь у війні, і залишаємося готовими посилити тиск на Росію, щоб обмежити її здатність вести війну. Ми маємо також зробили перші конкретні кроки щодо спрямування доходів, отриманих від заморожених російських активів, на підтримку України. Ми продовжуватимемо цілеспрямовані дії для подальшої ізоляції Росії на міжнародних форумах», – додали автори заяви.

Щоб випустити заяву від імені ЄС, усі 27 держав-членів мають висловити свою згоду. Будапешт виступив проти підготовленого тексту. Неофіційно один із дипломатів сказав, що формулювання «занадто жорстке для них».

Угорщина, член Європейського союзу і НАТО, послідовно критикує військову допомогу Україні під різними приводами. У жовтні 2023 року Орбан заявив, що його країна продовжує спілкування з Росією «заради миру».

Тим часом, 23 лютого Рада Європейського союзу ухвалила 13-й пакет санкцій проти Росії.

Пакет передбачає санкції проти 106 фізичних і 88 юридичних осіб, «відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України».