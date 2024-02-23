ОВА: троє поранених через атаку дронів на Одесу перебувають у важкому стані

Троє поранених внаслідок атаки російськими дронами-камікадзе по Одесі перебувають у важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами чиновника, троє поранених у важкому стані:

жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок;

її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток;

ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки 40% п.т. та переломи кінцівок.

«Триває розбір завалів та деблокування тіла загиблого чоловіка», – додав він.

Раніше, ввечері 23 лютого, голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер зазначив, що внаслідок атаки сил РФ сталось руйнування житлового будинку в Одесі, з наступним руйнуванням будівлі. Загинув чоловік, раніше було відомо про двох постраждалих.

«Поранені у важкому стані доставлені до лікарні. Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі, під завалами можуть перебувати люди», – зазначили у відомстві.

23 лютого в Одесі російські безпілотники поцілили і в обʼєкт цивільної інфраструктури, повідомив опівночі 23 лютого голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.