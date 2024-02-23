У низці областей України оголосили повітряну тривогу: загроза «шахедів» і балістики

Російські військові 23 лютого вкотре запустили дрони-камікадзе по території України, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

За інформацією військових, частина російських дронів облітає Одеську область. Курс – південно-східний. Також безпілотники сил РФ фіксують у Лиманському районі Одеської області. Курс – північний.

При цьому, за даними Повітряних сил ЗСУ, кілька груп ворожих дронів помітили у Бобринецькому районі Кіровоградської області. Курс – північно-західний.

Один безпілотник зафіксований у Золотоніському районі Черкаської області (ймовірно, розвідувальний). Курс – північно-західний.

Повітряні сили ЗСУ кажуть і про «шахед» над Одесою, військові закликали мешканців міста перебувати в укриттях.

О 21.45 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для східних областей.

У Києві і області також оголосили повітряну тривогу.

О 22.26 оголошено про відбій балістичної небезпеки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.