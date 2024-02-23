Унаслідок атаки безпілотників РФ на Донеччину знищено близько 480 тонн зерна — ОВА

Через нічну атаку безпілотників на Краматорський район Донеччини постраждало сільськогосподарське підприємство. Через обстріл там знищено 480 тонн зерна, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Сьогодні вночі ворог «Шахедами» завдав удару по території сільськогосподарського підприємства у Краматорському районі. Зруйновано тік, склади, майстерню, гараж, пошкоджено сільськогосподарську техніку, зіпсовано 480 тонн насіння зернових культур, яке підприємство підготувало для посівної», – йдеться у повідомленні.

В ОВА наголосили, що за час повномасштабної війни підприємство постраждало від обстрілів вже втретє, а загалом в області пошкоджені 337 підприємств.

«За попередніми розрахунками, сума завданих збитків вже склала 4,4 мільярди гривень. Внаслідок бойових дій загинуло понад 1,2 ммільйона голів птиці, 25,1 тисяч свиней, 1200 корів, 600 овець, 3 тисячі кролів. Пошкоджено або знищено 3,5 тисячі одиниць техніки й обладнання», – пише Філашкін.

Попри це, пише очільник ОДА, «аграрії Донеччини не опускають рук і готуються до весняної посівної».

Раніше повідомлялося, що на Донеччині через російський ракетний удар по Мирнограду 23 лютого загинула людина.

У ніч проти 23 лютого російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.