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На Донеччині через ракетний удар РФ по Мирнограду загинула людина – Кулеба

Внаслідок атаки пошкоджені будівля школи-інтернату, багатоквартирний будинок та 21 приватний будинок. Фото ілюстративне
Внаслідок атаки пошкоджені будівля школи-інтернату, багатоквартирний будинок та 21 приватний будинок. Фото ілюстративне

На Донеччині через російський ракетний удар по Мирнограду загинула людина, повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

«Місто Мирноград. Ракетні удари по приватному житловому сектору. Загинув 68-річний чоловік. Пошкоджено будівлю школи-інтернату, багатоквартирний будинок, 21 приватний будинок», – написав він у телеграмі.

У ніч проти 23 лютого російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами, внаслідок чого в Одесі загинули троє людей, ще вісім поранених у Дніпрі.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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