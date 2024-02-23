На Донеччині через ракетний удар РФ по Мирнограду загинула людина – Кулеба

На Донеччині через російський ракетний удар по Мирнограду загинула людина, повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба.

«Місто Мирноград. Ракетні удари по приватному житловому сектору. Загинув 68-річний чоловік. Пошкоджено будівлю школи-інтернату, багатоквартирний будинок, 21 приватний будинок», – написав він у телеграмі.

У ніч проти 23 лютого російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами, внаслідок чого в Одесі загинули троє людей, ще вісім поранених у Дніпрі.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.