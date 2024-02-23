ОВА: внаслідок удару «шахеда» по будинку в Одесі загинув чоловік

Внаслідок атаки російських дронів-камікадзе по Одесі загинув чоловік, зазначив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер ввечері 23 лютого.

«Його тіло нині деблокують з-під завалів. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…», – сказав місцевий чиновник.

Раніше, ввечері 23 лютого, голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер зазначив, що внаслідок атаки сил РФ сталось руйнування житлового будинку в Одесі, з наступним руйнуванням будівлі.

«Наразі відомо про двох постраждалих. Поранені у важкому стані доставлені до лікарні. Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі, під завалами можуть перебувати люди», – зазначили у відомстві.

23 лютого в Одесі російські безпілотники поцілили і в обʼєкт цивільної інфраструктури, повідомив опівночі 23 лютого голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.