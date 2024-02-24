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Сили РФ завдають «інтенсивних ударів» по прикордонню Харківщини – влада

Прикордонна залізнична станція «Козача Лопань», звільнена раніше ЗСУ від російської армії. Харківська область, 16 вересня 2022 року (фото ілюстративне)
Прикордонна залізнична станція «Козача Лопань», звільнена раніше ЗСУ від російської армії. Харківська область, 16 вересня 2022 року (фото ілюстративне)

Російські військові завдають «інтенсивних ударів» по Козачій Лопані та прикордонним селам Козачолопанського округу, йдеться в повідомленні голови Дергачівської МВА В’ячеслава Задоренка у телеграмі.

За його словами, обстріли почались о другій годині ночі 24 лютого.

«Внаслідок артилерійських ударів було пошкоджено декілька приватних домоволодінь та об'єктів цивільної інфраструктури», – зазначив Задоренко.

Начальник МВА також нагадав, що мешканці небезпечних зон Харківської області можуть безплатно евакуюватися, залишивши заявку за номером Єдиного координаційного гуманітарного центру: 0 800 339 291.

«Закликаю жителів Козачої Лопані та прикордонних населених пунктів Дергачівщини перебувати в укриттях», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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