Сили РФ завдають «інтенсивних ударів» по прикордонню Харківщини – влада

Російські військові завдають «інтенсивних ударів» по Козачій Лопані та прикордонним селам Козачолопанського округу, йдеться в повідомленні голови Дергачівської МВА В’ячеслава Задоренка у телеграмі.

За його словами, обстріли почались о другій годині ночі 24 лютого.

«Внаслідок артилерійських ударів було пошкоджено декілька приватних домоволодінь та об'єктів цивільної інфраструктури», – зазначив Задоренко.

Начальник МВА також нагадав, що мешканці небезпечних зон Харківської області можуть безплатно евакуюватися, залишивши заявку за номером Єдиного координаційного гуманітарного центру: 0 800 339 291.

«Закликаю жителів Козачої Лопані та прикордонних населених пунктів Дергачівщини перебувати в укриттях», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.