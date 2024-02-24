Друга річниця великого вторгнення Росії. В Україні вшановують загиблих і нагадують про полонених

Акції на честь другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого тривають в українських містах та за кордоном.

Зокрема, в центрі Запоріжжя вшанували пам’ять українських бійців, що загинули під час російсько-української війни. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, відбулися міжконфесійний молебень за загиблими та хвилина мовчання.

Також до 24 лютого в центрі Запоріжжя на «Алеї героїв» було встановлено 20 нових бордів-призм з портретами і історіями загиблих військових. Вшанувати їхню пам’ять прийшли близькі та рідні, які клали квіти до відповідних призм.

«Син з початку війни пішов служити під Одесою, а потім його перевели до 3 механізованої бригади під Запоріжжя. Загинув під Роботиним. Йому було 29 років. Це дуже важливо, щоб люди бачили , хто за них гине, тримає фронт поки вони тут в тилу», – ділиться військовослужбовець 81 десантно-штурмової бригади ЗСУ на ім’я Сергій, що прийшов вшанувати пам’ять свого сина.

Наразі в центрі Запоріжжя встановлено 94 інформаційних стендів з портретами та історіями загиблих бійців.

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«Гинуть наші найкращі хлопці, молоді, яким тільки треба було жити, працювати на свою Батьківщину. В другу річницю цієї війни хочеться закликати, щоб весь світ став на захист України, боровся проти цього страшенного маніяка Путіна, щоб ніколи ця страшна війна не повторилася в жодній країні», – каже запоріжанка Любов, що прийшла вшанувати пам’ять свого загиблого родича і покласти квіти до призми з його портретом.

У Львові близько 300 рідних українських військовополонених зібралися на акцію, щоб нагадати про другу річницю від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України і про те, що майже стільки ж часу у російському полоні перебувають українські воїни з різних військових підрозділів. Серед перших, хто потрапив у неволю, були захисники Маріуполя.

«Мій чоловік у полоні і в травні буде два роки, які вийшов з «Азовсталі». Ніхто не знає, де він, Росія не повідомляє. Я за це час стала більш емоційною, маю більше ненависті до ворога, тому що в нас народилася донечка і чоловік її ще ні разу не бачив. Дитина не бачила тата. Він знав про народження від побратимів. Я знаю, що в полоні катують наших захисників, вони недоїдають, там страшні речі і тому всі ми тут, зокрема і діти, щоб нагадати і щоби люди не забували про військовополонених», ‒ каже Радіо Свобода дружина військовополоненого Івана Олена.

Рідні розповіли, як щоразу шукають у списках прізвища своїх синів, чоловіків, батьків, коли лише дізнаються, що буде обмін.

У Львові акція відбулася біля пам’ятника Шевченкові. До родичів військовополонених доєдналися й львів’яни. Були як рідні воїнів «Азову», так і 24 бригади, Нацгвардії, 4-ої танкової та інших військових підрозділів.

«Мій чоловік потрапив у полон у червні 2023 року. Він служив у 4-ій танковій бригаді. Просимо знайти хлопців, бо вже 9, а хтось і 13 місяців не знає про рідних. Ми не маємо жодної інформації. Вони пішли на завдання у селищі Новодонецьке і не повернулись, нам повідомили, що вони безвісти зниклі, а я вірю, що, можливо, він у полоні», ‒ розповіла Лілія, мама двох дітей.

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Учасники акції тримали плакати і скандували: «Не мовчіть», «Полон вбиває», «Моя душа все ще в полоні».

Увечері заходи з нагоди другої річниці заплановані і в Дніпрі.

Акції на підтримку України також відбуваються за кордоном. У Брюсселі перед Європарламентом вивісили українські прапори та розгорнули 30-метровий стяг, передає кореспондентка Радіо Свобода.

До заходу, організованого місією України при ЄС за підтримки української громади, приєднався єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Крім того, днями Світовий конгрес українців анонсував заходи в понад 400 містах світу.

24 лютого виповнюється два роки від початку повномасштабної фази агресії Росії проти України 2022 року. З цієї нагоди Україну відвідали лідери урядів Італії, Бельгії та Канади, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.