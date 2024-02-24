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Друга річниця великого вторгнення Росії. В Україні вшановують загиблих і нагадують про полонених

У Львові близько 300 рідних українських військовополонених зібралися на акцію, щоб нагадати про другу річницю від початку повномасштабного вторгнення Росії
У Львові близько 300 рідних українських військовополонених зібралися на акцію, щоб нагадати про другу річницю від початку повномасштабного вторгнення Росії

Акції на честь другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого тривають в українських містах та за кордоном.

Зокрема, в центрі Запоріжжя вшанували пам’ять українських бійців, що загинули під час російсько-української війни. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, відбулися міжконфесійний молебень за загиблими та хвилина мовчання.

Також до 24 лютого в центрі Запоріжжя на «Алеї героїв» було встановлено 20 нових бордів-призм з портретами і історіями загиблих військових. Вшанувати їхню пам’ять прийшли близькі та рідні, які клали квіти до відповідних призм.

«Син з початку війни пішов служити під Одесою, а потім його перевели до 3 механізованої бригади під Запоріжжя. Загинув під Роботиним. Йому було 29 років. Це дуже важливо, щоб люди бачили , хто за них гине, тримає фронт поки вони тут в тилу», – ділиться військовослужбовець 81 десантно-штурмової бригади ЗСУ на ім’я Сергій, що прийшов вшанувати пам’ять свого сина.

Наразі в центрі Запоріжжя встановлено 94 інформаційних стендів з портретами та історіями загиблих бійців.

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«Гинуть наші найкращі хлопці, молоді, яким тільки треба було жити, працювати на свою Батьківщину. В другу річницю цієї війни хочеться закликати, щоб весь світ став на захист України, боровся проти цього страшенного маніяка Путіна, щоб ніколи ця страшна війна не повторилася в жодній країні», – каже запоріжанка Любов, що прийшла вшанувати пам’ять свого загиблого родича і покласти квіти до призми з його портретом.

У Львові близько 300 рідних українських військовополонених зібралися на акцію, щоб нагадати про другу річницю від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України і про те, що майже стільки ж часу у російському полоні перебувають українські воїни з різних військових підрозділів. Серед перших, хто потрапив у неволю, були захисники Маріуполя.

«Мій чоловік у полоні і в травні буде два роки, які вийшов з «Азовсталі». Ніхто не знає, де він, Росія не повідомляє. Я за це час стала більш емоційною, маю більше ненависті до ворога, тому що в нас народилася донечка і чоловік її ще ні разу не бачив. Дитина не бачила тата. Він знав про народження від побратимів. Я знаю, що в полоні катують наших захисників, вони недоїдають, там страшні речі і тому всі ми тут, зокрема і діти, щоб нагадати і щоби люди не забували про військовополонених», ‒ каже Радіо Свобода дружина військовополоненого Івана Олена.

Рідні розповіли, як щоразу шукають у списках прізвища своїх синів, чоловіків, батьків, коли лише дізнаються, що буде обмін.

У Львові акція відбулася біля пам’ятника Шевченкові. До родичів військовополонених доєдналися й львів’яни. Були як рідні воїнів «Азову», так і 24 бригади, Нацгвардії, 4-ої танкової та інших військових підрозділів.

«Мій чоловік потрапив у полон у червні 2023 року. Він служив у 4-ій танковій бригаді. Просимо знайти хлопців, бо вже 9, а хтось і 13 місяців не знає про рідних. Ми не маємо жодної інформації. Вони пішли на завдання у селищі Новодонецьке і не повернулись, нам повідомили, що вони безвісти зниклі, а я вірю, що, можливо, він у полоні», ‒ розповіла Лілія, мама двох дітей.

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Учасники акції тримали плакати і скандували: «Не мовчіть», «Полон вбиває», «Моя душа все ще в полоні».

Увечері заходи з нагоди другої річниці заплановані і в Дніпрі.

Акції на підтримку України також відбуваються за кордоном. У Брюсселі перед Європарламентом вивісили українські прапори та розгорнули 30-метровий стяг, передає кореспондентка Радіо Свобода.

До заходу, організованого місією України при ЄС за підтримки української громади, приєднався єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Крім того, днями Світовий конгрес українців анонсував заходи в понад 400 містах світу.

24 лютого виповнюється два роки від початку повномасштабної фази агресії Росії проти України 2022 року. З цієї нагоди Україну відвідали лідери урядів Італії, Бельгії та Канади, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

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