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Політика

Війна: прогнози та підсумки. Чи близька Україна до миру?

У другу річницю розв'язання Росією великої війни до Києва прибули президентка Єврокомісії, прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії
У другу річницю розв'язання Росією великої війни до Києва прибули президентка Єврокомісії, прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії

Україна вже два роки дає відсіч російській агресії. ЗСУ звільнили вже половину новоокупованих українських територій.

Вояки ЗСУ на передовій розкажуть Радіо Свобода, за що воює кожен з них.

  • Але як давати відсіч далі без допомоги від США?
  • Яка зброя ще потрібна Україні?
  • Чи очікувати контрнаступу ЗСУ вже цього року, а не лише «активної оборони»?
  • Скільки взагалі триватиме війна?

Про це розпитаємо капітана ЗСУ, який воював, ексміністра Юрія Луценка. Також і радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Також буде портрет президента Володимира Зеленського – він за два роки трансформувався з екскоміка, який несподівано пішов у політику, до воєнного лідера воюючої України.

Опитування на вулицях – чи підтверджують люди цифру соціологів, які кажуть, що 73 відсотки українців готові терпіти стільки, скільки треба заради перемоги?

Також українські музиканти Святослав Вакарчук та Олег Скрипка розкажуть, як вони підтримують ЗСУ та якою буде Україна після перемоги.

Про це дивіться у спецетері програми «Свобода Live» о 10-00 на @Радіо Свобода:

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