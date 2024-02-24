«Найтемніша година». Прем’єри Італії, Бельгії, Канади та голова Єврокомісії відвідали аеропорт Гостомеля

Лідери урядів Італії, Бельгії та Канади, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєг разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідали аеропорт «Антонов» у Гостомелі, на якому намагалися десантуватися російські війська на початку вторгнення 24 лютого.

Виступаючи, президент Зеленський подякував їм за присутність і підтримку України:

«Дякую, що допомагаєте нашій державі захищати наших людей».

Прем’єр Канади Джастін Трюдо вказав на те, що Україна бореться не тільки за власне виживання, а й за демократію інших країн, за «засадниче право кожного обирати власне майбутнє».

«Ви боретеся, аби зберегти мораль і правил, на які погодився весь світ 80 років тому. Правила, породжені попелом Другої світової війни», – заявив він.

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Голова італійського уряду Джорджа Мелоні, говорячи про місце церемонії, сказала, що в Гостомелі «плани Путіна скинути демократично обраний уряд за кілька днів і замінити його маріонетковою владою, який виконував би його вказівки, провалилися».

«Все навколо нас нагадує нам, що сталося в тій вирішальній битві. Те, що залишається на землі, перетворює це місце на гімн свободі. Ми тут, аби подякувати чоловікам і жінкам, які 24 лютого два роки тому не втекли, а натомість билися за себе, свої родини і те, чим дорожать найбільше. Європа й Захід тут, аби відсвякувати акт любові, тому що тут українці захищали те, що люблять і в такий спосіб також захищали нас», – сказала Мелоні.

Водночас вона назвала цю землю частиною дому Європи й пообіцяла «зробити свою частину роботи» для її захисту.

«Жодної допомоги не буде достатньо, якщо нема кому використати її в боротьбі», – додала прем’єрка.

Очільник уряду Бельгії Александр де Кро звернув увагу на те, що за два роки після початку вторгнення українська держава продовжує працювати: «реформи для вступу в ЄС тривають, бізнес функціонує, фермери обробляють поля».

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«Хто міг уявити вранці 24 лютого 2022, що ми будемо стояти тут сьогодні? Скільки людей очікували, що Київ впаде за три дні, за тиждень, за 10 днів, і як вони всі помилялися», – нагадав він.

Де Кро зазначив, що російські війська намагалися перетворити Гостомель на логістичний хаб, щоб згодом оточити Київ, але не змогли цього зробити завдяки українській армії:

«Російське вторгнення мало трансформативний вплив не тільки на Україну, а й на всю Європу та по всьому світу. Росія зазнавала однієї стратегічної поразки за іншою. НАТО відповіло на виклик і стало центральною ланкою колективної безпеки тут, у Європі... Але нічого цього не сталося б, якби не критично важлива перемога над Росією тут, у Гостомелі, яка дозволила Україні продовжити боротьбу».

Виступаючи, фон дер Ляєн сказала, що аеропорт Гостомеля «бачив найтемнішу годину Україну» під час російського наступу та спроб висадити десант.

«Ви врятували свою країну і всю Європу. Сьогодні ми тут, з усієї Європи та світу, аби віддати шану вашій хоробрості», – заявила вона.

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Очільниця Єврокомісії перерахувала здобутки України в ході повномасштабної війни: звільнення половини захоплених територій, відновлення експорту Чорним морем та протидію повітряним атакам Росії:

«Все це здавалося неможливим у ніч, коли почалася війна. Але знову й знову сміливий народ України дивував світ. Тому якою б складною ситуація не здавалася зараз, давайте пам’ятати, який шлях ви пройшли досі, опір сильнішому ворогу й перемоги попри всі шанси. Я впевнена, що Україна продовжить нас дивувати, доки останній російський військовий нарешті не буде витіснений з вашої землі».

Фон дер Ляєн запевнила, що Європа продовжить підтримувати Україну, посиливши фінансову допомогу, а також через надання боєприпасів і тренувань для військових, засобів протиповітряної оборони та інвестицій у український оборонно-промисловий коплекс.

24 лютого виповнюється два роки від початки повномасштабної фази російської агресії проти України в 2022 році. Тоді російська армія, зокрема, окупувала частину Київської області. На початку квітня російські війська під ударами ЗСУ повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Поміж інших руйнувань, у Гостомелі згорів один із найбільших літаків у світі «Мрія».