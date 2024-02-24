«На 730 днів ближчі до перемоги»: Зеленський записав звернення у Гостомелі

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із Гостомеля на Київщині з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

Він вказав на те, що з Гостомеля почалася спроба російських військ взяти Київ.

«Два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант; два роки по тому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів. Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, голова G7. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Урсула фон дер Ляєн, Президентка Єврокомісії. Александр Де Кроо, Прем’єр Бельгії, що головує у Європейській раді. І це символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки, і різницю між 24 лютого тоді й зараз», – заявив він.

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За словами Зеленського, протягом двох років Україна стала «на 730 днів ближче до перемоги»:

«Хтось чекає на якогось віщуна, що сказав би, коли вона настане, а мільйони українців просто пам’ятають слова Кобзаря: борітеся – поборете! І слідують цьому вже 730 днів самовідданості та відваги».

Президент додав, що, попри бажання завершити війну, важливо, аби вона закінчилася на умовах України

«Саме тому до слів «завершення війни» ми завжди додаємо «на наших умовах». Саме тому біля слова «мир» завжди звучить «справедливий». Саме тому в майбутній історії біля слова «Україна» завжди стоятиме слово «незалежна». Боремося за це. Вже 730 днів нашого життя. І переможемо. У найкращий день нашого життя», – заявив він.

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24 лютого виповнюється два роки від початки повномасштабної фази російської агресії проти України в 2022 році. Тоді російська армія, зокрема, окупувала частину Київської області. На початку квітня російські війська під ударами ЗСУ повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську. Поміж інших руйнувань, у Гостомелі згорів один із найбільших літаків у світі «Мрія».

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».