До Києва приїхали прем’єри Італії, Канади та Бельгії – Reuters

До України 24 лютого прибули очільники урядів Італії, Бельгії та Канади – Джорджа Мелоні, Александр де Кро та Джастін Трюдо, повідомило агентство Reuters.

За даними агентства, троє політиків прибули до столиці України нічним поїздом із Польщі, як і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка повідомила про свій візит раніше.

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Італія наразі головує в «Групі семи». Очікується, що Джорджа Мелоні проведе відеоконференцію в Києві за участі лідерів G7 та президента України Володимира Зеленського.

Крім того, про своє прибуття до України повідомив і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.

«З їхньою незламною хоробрістю, я не маю сумніву, що українці переможуть і виженуть війська Путіна – за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, яка їм потрібна», – заявив він.

Уряд Італії 20 лютого анонсував відеоконференцію з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України під головуванням Мелоні. Наприкінці зустрічі учасники мають ухвалити спільну декларацію.