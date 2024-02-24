Прогнозувати терміни завершення війни буде можливо за наявності відповідної кількості зброї – Подоляк

В Офісі президента не розглядають можливості йти на мирні перемовини із Росією, оскільки це означатиме «поступову смерть України». Натомість єдиним шляхом наблизити кінець війни у Києві бачать проведення нових контрнаступів. Про це в етері Свобода Live сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ми сьогодні маємо дві речі, які треба буде провести до кінця. По-перше, це аудит наявних ресурсів… І друга складова – це переговори з партнерами, які також набагато більш чітко, аналітично розуміють, що потрібно на цьому етапі, і які політично готові до надання Україні певного обсягу ресурсів. Як тільки оці дві складові будуть об’єднані, тоді будемо мати з вами розуміння, коли і як будуть контрнаступальні активності України, але те, що вони будуть – можете не сумніватися, тому що інших варіантів завершити війну, окрім обвалу лінії фронту, тактичних поразок Росії, не існує. Все інше – це фікція», – сказав Подоляк.

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Він зазначив, що досягти воєнних цілей українська армія зможе, якщо буде забезпечена необхідною кількістю озброєння. Якщо їхня кількість буде співставна із кількістю російської амуніції, тоді можна буде і математично вирахувати, скільки знадобиться часу, щоб завершити війну.

«Якщо кількість дронів в місяць буде використовуватися не 10-12-15 тисяч, а принаймні 100-150 тисяч в місяць… не 20-30 дальнобійних ракет, а 200-300, і це буде мати суттєві впливи, і тоді ми з вами побачимо, по-перше, обвал певних ліній фронту з боку РФ… Коли буде математично співставна кількість зброї, відповідної до етапу війни, тоді ви точно зможете сказати, за який час ви зможете фіналізувати війну», – вважає радник керівника ОП.

Це також стосується й домінування в повітрі, зазначив він, адже, якщо російська тактична авіація та штурмові гвинтокрили «зникнуть з лінії фронту», Україна отримає ініціативу.

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Президент України в інтерв’ю американському телеканалу Fox News заявив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв’ю The Wall Street Journal сказав, що Україна буде готова до контрнаступу у 2025 році, а у 2024 році вестиме оборону.