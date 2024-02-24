Велика Британія пообіцяла виділити 245 мільйонів фунтів на виробництво боєприпасів для України

Велика Британія оголосила 24 лютого про новий оборонний пакет для України на суму 245 мільйонів фунтів стерлінгів (311 мільйонів доларів). Про це йдеться в заяві британського уряду.

Як зазначається, ці кошти допоможуть збільшити виробництво «вкрай необхідних артилерійських боєприпасів для України» через два роки після початку широкомасштабного російського вторгнення.

Британський міністр оборони Грант Шеппс у своїй заяві вказав на те, що Збройні сили України «попри все» відвоювали значну частину земель, захоплених Росією після початку вторгнення в лютому 2022 року.

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«Але українці не зможуть виграти цю війну без підтримки міжнародної спільноти», – додав Шеппс.

У Лондоні заявляють про готовність і надалі робити все можливе, щоб Україна «могла продовжувати боротися за свою перемогу».

Виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, президент Чехії Петро Павло заявив, що його країна знайшла за кордоном близько 800 тисяч артилерійських снарядів, які можуть бути направлені українським військовим за кілька тижнів. Він заявив, що потрібна фінансова підтримка для доставки цих боєприпасів до України.

Згодом видання CBC News з посиланням на джерела повідомило, що Канада, ймовірно, готова фінансувати цю поставку.