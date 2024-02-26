«Немає ніякої втечі» – офіцер Цехоцький про ситуацію біля Ласточкиного поблизу Авдіївки

На Авдіївському напрямку, зокрема, в районі населеного пункту Ласточкине тривають бої, сказав 26 лютого в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. За його словами, відхід українських сил є правильним і допомагає виснажити російські війська.

«Немає ніякої втечі наших військ. Є правильний і грамотний відхід, виснажування ворога. Ворог наступає, і при цьому ми знищуємо їх (російських військових – ред.) у великій кількості, в тому числі знищуємо техніку. Це така тактика ведення бою, і вона перемагає. Не потрібно панікувати. Найголовніше – це збереження життя особового складу. А ворога потихеньку будемо знищувати, не давати можливості виконати задачі. Ласточкине – це наш населений пункт, це наша земля. Але важливіше виграти цю війну, а не лінії і покласти там тисячі людей, як вони це зробили в Авдіївці», – сказав Сергій Цехоцький.

На запитання про те, чи облаштовані оборонні позиції на Авдіївському напрямку, про неякісну підготовку яких писали військові експерти і блогери, Цехоцький сказав, що українські сили постійно працюють над облаштування оборонних позицій та запасних шляхів.

«Упродовж всього періоду нашого перебування на донецькому напрямку ми працювали, наші інженерні служби, і військовослужбовці, які не були задіяні в бойових діях, займалися укріпленням запасних позицій – і логістику вибудовували, навіть будували шляхи, які (до того) були непрохідні. Це відбувається постійно. І казати, що у нас нічого немає і нічого не готово, не можна. Для цього є спеціальні служби, які цим займаються. Допомагає також місцева адміністрація», – розповів Сергій Цехоцький.

Армія РФ збільшила кількість штурмових дій на Авдіївському напрямку, але українські військові мають ресурси для оборони, зауважив офіцер.

«Ресурс є, але не в тій кількості, в якій нам би хотілося. Нам завжди хочеться більше. Противник справді збільшив кількість штурмових дій. За останню добу на позиції нашої бригади (59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка – ред.) було здійснено 17 штурмів. Їх щось підпирає, розуміють, що ми накопичуємо сили», – додав Сергій Цехоцький.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 26 лютого йдеться, що «в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине і Невельське Донецької області».

За даними OSINT-ресурсу DeepState, наприкінці минулого тижня російські війська окупували селище Ласточкине, що на захід від Авдіївки.