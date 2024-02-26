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Політика

Армія РФ в Ласточкиному біля Авдіївки?

  • Сьогодні День кримського спротиву російській окупації. Десять років тому в Сімферополі відбулися багатотисячні протести. Кримчани вийшли на підтримку територіальної цілісності України. Як змінився Крим за ці роки окупації? Та коли можливе повернення?
  • Росія готує контрнаступ на кінець травня – початок літа, заявив президент України Володимир Зеленський. І назвав третій рік повномасштабної війни переломним. Які військові прогнози озвучив президент? Чи матиме Україна всебічну підтримку західних партнерів цього року? Чому президент озвучив цифри про загиблих? Обговоримо головні тези Зеленського і їхні наслідки.
  • Сили РФ окупували Ласточкине, повідомили аналітики Deep State. У ЗСУ кажуть: відійшли на західну околицю цього населеного пункту, де «зайняли підготовлені оборонні позиції». Яка ситуація на Донеччині? Розпитаємо у військового.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

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