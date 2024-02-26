Влада попередила про триденні військові навчання в Києві

У Дарницькому районі Києва стартували триденні військові навчання за участю підрозділів угруповання сил і засобів оборони столиці України, попередила Дарницька районна державна адміністрація.

«У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки й озброєння», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що метою навчань є «нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції».

Місцева влада нагадує про заборону знімати й поширювати фото і відеоматеріали пересування військової техніки.

Українські військові регулярно проводять навчання, в тому числі в межах міста. Перед цим навчання військових проходили наприкінці грудня в різних районах Києва.

Наприкінці серпня Київрада збільшила фінансування міської цільової програми «Захисник Києва» на 2022-2024 роки на 100 млн гривень. У Київраді пояснили, що це рішення дозволить посилити обороноздатність і безпеку в столиці України.