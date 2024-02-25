Протягом доби відбулося понад 80 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Від початку доби 25 лютого авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу російських військових, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За інформацією відомства, протягом доби відбулося 81 бойове зіткнення.

«На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 5 атак в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області», – кажуть у ЗСУ.

Водночас на Бахмутському напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, «де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ, Північне та Залізне Донецької області.

«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районі населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Нью-Йорк, Очеретине, Желанне, Бердичі, Ласточкине, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Очеретине, Первомайське, Невельське Донецької області», – інформують у Генштабі ЗСУ.

Відомо також, що на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, «де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ; нашими захисниками відбито понад 10 атак противника в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області».

«На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі Роботиного та 1 атаку в районі Гуляйпільського Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Оріхів, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області», – йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Відомо, що протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 позиціях зенітних ракетних комплексів російських військових.

«Підрозділами ракетних військ завдано ураження по позиції артилерії противника», – підсумували в Генеральному штабі ЗСУ.