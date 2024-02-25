Атака дронів по Одесі: в лікарні померла жінка, яку витягнули з-під завалів – влада

В Одесі збільшилась кількість жертв внаслідок атаки російськими дронами-камікадзе 23 лютого, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, кількість жертв російської дронової атаки на Одесу (23.02.2024) збільшилася. У лікарні померла жінка 1952 р.н., яку рятувальники витягнули з-під завалів, під якими одеситка пробула близько двох годин», – повідомив Кіпер.

Відомо, що 72-річна жінка отримала термічні опіки 40% поверхні тіла та переломи кінцівок.

Раніше, ввечері 23 лютого, голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер зазначив, що внаслідок атаки сил РФ сталось руйнування житлового будинку в Одесі, з наступним руйнуванням будівлі. Загинув чоловік, раніше було відомо про двох постраждалих.

«Поранені у важкому стані доставлені до лікарні. Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі, під завалами можуть перебувати люди», – зазначили у відомстві.

Також 23 лютого в Одесі російські безпілотники поцілили і в обʼєкт цивільної інфраструктури, повідомив опівночі 23 лютого голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.