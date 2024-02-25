У Повітряних силах повідомили про знищення 16 з 18 запущених РФ «Шахедів»

У ніч на 25 лютого російські війська атакували Україну 18-ма ударними безпілотниками типу Shahed із російського Приморсько-Ахтарська і мису Чауда в окупованому Криму, 16 із них збили, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами й авіацією Повітряних сил знищено 16 «шахедів» у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей», – йдеться в повідомленні.

Пізно ввечері 24 лютого і в ніч на 25-те Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що Росія знову атакує Україну дронами. Місцева влада Хмельниччини без подробиць повідомляла про вибухи в Хмельницькому районі, Київська обласна військова адміністрація писала про роботу ППО.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.