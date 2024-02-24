40% українців знадобиться гуманітарна підтримка в 2024 році, підрахували в ООН. Кошти на неї ще збирають, повідомила представниця Управління Верховного комісара з питань біженців ООН Кароліна Ліндхольм Біллінг. За її словами, світ швидко втрачає фокус, тому про війну в Україні «потрібно нагадувати». Про допомогу біженцям і переселенцям, оперативність в допомозі та наліпки «безпорадні» на автівках ООН після підриву Каховської дамби – в інтерв’ю для «Ти як?» Радіо Свобода.